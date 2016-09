Ein UFO im Wartestand

Nach 35 Jahren voller Bälle, Konferenzen, Partys und Treffen haben sich die Tore des ICC im April 2014 geschlossen. Für ein Konferenzzentrum sind 35 Jahre eben doch ein Alter – wenn es nicht gepflegt wird. Und gerade in den 90ern wurde gerne mehr gefeiert, als in das ICC investiert. Die Folge: Verschleiß. Nur wenig bis garnichts wurde in Stand gehalten. So ist die Haustechnik veraltet, für die Klima- und Sprinkleranlagen gibt es längst keine Ersatzteile mehr. Und auch einige Dämmstoffe müssen ausgetauscht werden. Was wird mit dem ICC geschehen? Es gibt kreative Köpfe, die im UFO des Westends ganz andere Dinge sehen, als ein Kongresszentrum… Hier entlang – treffen Sie Nostalgiker, Architekturschützer, Turmbauer und Visionäre (scrollen)!